Padovan: "Osimhen? Complicato per la Juve. O sceglie l'Arabia o va a Dimaro"

Il giornalista Giancarlo Padovan ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “Intrigo Osimhen-Juve? Lo vedo complicato per la Juventus, ma lo vedo complicato un po’ per tutti. Osimhen o sceglie l’Arabia, o va a Dimaro. Potrebbe andare fuori, ma questo sarà autolesionistico sia per il Napoli che per il giocatore. La Juve ci proverà, ma De Laurentiis non ha un gran rapporto con il club bianconero. Osimhen alla Juve la vedo molto complicata. Il Napoli deve continuare a prendere giocatori bravi-bravissimi e farli diventare campioni con la maglia azzurra: questa si è dimostrata la scelta giusta. Poi il campionato il Napoli ce l'ha già: De Bruyne. Mi aspetto tanto da lui, anche se devo sapere che ha sia 34 anni e che qualche volta si ferma. Ma non è un giocatore normale.

Nessuna conferma per Muller-Napoli? Menomale per il Napoli, ormai ha perso lo spunto. Insigne svincolato? In una squadra medio-piccola potrebbe dare ancora il suo contributo.

Inter? Programmazione c’è: ha fatto quattro nuovi acquisti, ma ci sono dubbi sulla compattezza. Calhanoglu, dopo quello che è successo, deve andare via e sarà un problema sostituirlo. Ho dei dubbi su Chivu, perché l’allenatore conta più dei giocatori e Inzaghi che batte Guardiola lo dimostra. In casa Inter ci sono tante scorie, perché si è andati vicini a vincere ma poi non si è vinto nulla. Sta cambiando troppo. Se la Juve dovesse fare colpi importanti, di fatto, potrebbe diventare l’antagonista del Napoli".