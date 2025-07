ADL annuncia: “Nuovo stadio in 3 anni!”, Sindaco frena subito: “Lì c’è il mercato!”

(ANSA) - NAPOLI, 17 LUG - "Il nuovo stadio tra tre anni". Ha risposto così il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ai giurati della sezione Impact del festival di Giffoni che ha incontrato oggi in occasione della prima giornata della 55esima edizione del festival dedicato ai più giovani. E' di questi giorni l'idea lanciata dal produttore di realizzare il nuovo stadio del Napoli nella zona di Poggioreale.

Una ipotesi che non suscita particolari entusiasmi in Comune. "E' un'ulteriore ipotesi - ha detto oggi il sindaco Gaetano Manfredi - una delle tante che abbiamo già visto. La valuteremo, ma lì c'è il Caramanico che è uno dei mercati più importanti della città, quindi ci sono delle problematiche tecniche non facilmente superabili". (ANSA).