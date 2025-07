Video Criscitiello contro Osimhen: "Che mancanza di rispetto! ADL, metti fine a questa barzelletta"

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è scagliato contro Victor Osimhen in un collegamento con l'emittente da lui diretta: "Osimhen non può diventare una barzelletta. Tu vuoi andare al Galatasaray, avrai affari tuoi in Turchia, sei stato bene a Istanbul... Non sappiamo i motivi. Tu vuoi il Galatasaray e il Galatasaray ti vuole, ma questa società non è in grado di dare le garanzie giustamente richieste da De Laurentiis, che non sta chiedendo più soldi e potrebbe farlo, ma semplicemente chiede delle garanzie per evitare problemi successivi. Allora tu, Osimhen, devi metterci un punto.

Secondo me sta sbagliando anche De Laurentiis. Deve dargli un ultimatum perché Osimhen non sta avendo rispetto nei confronti dei napoletani e del Napoli che comunque ti hanno lanciato nella grande carriera e ti hanno fatto diventare ricco. Prima eri un buon giocatore di prospettiva, il Napoli ti ha fatto diventare Victor Osimhen. Ora basta con questa farsa. Se il Galatasaray non può permetterselo, con le garanzie, allora cominci prendere in considerazione la Francia, l'Arabia Saudita con Inzaghi che lo vuole. Il limite è stato ampiamente superato".