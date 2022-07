ADL sul rapporto con Spalletti: "Relazione sincera. Siamo due veraci e non ci mentiamo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis ha commentato anche il suo rapporto con mister Luciano Spalletti.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis ha commentato anche il suo rapporto con mister Luciano Spalletti: "Sincero, ci diciamo tutto in faccia, non siamo falsi. Non ci mentiamo, siamo due veraci", le dichiarazioni del patron del Napoli.