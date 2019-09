ADL torna sulla Juve: "Deve giocare chi è in forma, ma non si possono attribuire errori ad Ancelotti"

In un’intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport a Ginevra, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è tornato sulla sconfitta contro i bianconeri. "A volte non bisogna rispettare i gradi di importanza all’interno della squadra. Chi è arrivato in ritardo, e quindi non ha avuto una preparazione adeguata, forse deve lasciare posto a chi ha fatto tutta la preparazione sin dall'inizio del ritiro. Però uno si guarda allo specchio e dice: come faccio a lasciar fuori tizio o caio? Quindi è difficile lasciare fuori i migliori e per questo non si possono attribuire degli errori ad Ancelotti. Siamo tutti uomini e umanamente coinvolti, lasciar fuori dei giocatori ci pesa dal punto di vista etico. Per noi chi gioca è come se si ultra-allenassero. Questa è una logica di spiegazione del perché certe volte questi errori capitano".