Ag. Borja Valero: "E' già in estasi da calcio, come gli altri dell'Inter vuole giocare"

Alejandro Camano, agente del centrocampista dell'Inter Borja Valero, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Siamo contenti di tornare a giocare. In questo periodo è difficile vedere i tifosi allo stadio, credo che fino al prossimo anno non si potrà. Inter? I calciatori vogliono giocare, Borja è in estasi già adesso. Non ha chiesto di tornare in Spagna, potrebbe rinnovare con l'Inter".