Ag. Hamsik: "Sta bene, è tornato in Slovacchia. E forse non potrà lasciarla..."

Martin Petras, uno dei membri dell'entourage di Marek Hamsik, ha rivelato le ultime sulle condizioni dell'ex capitano azzurro che ora gioca in Cina ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Marek sta bene, ora è in Slovacchia. I calciatori europei potevano rientrare a casa e ci resterà almeno fino a lunedì, anche se non si sa perché anche in Slovacchia stanno adottando misure simili all'Italia, per cui vedremo se potrà uscire dalla nazione o no".