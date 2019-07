Ag. Malcuit: "Pépé-Napoli, non è impossibile! Amico di Kevin, ma su quella storia..."

Kevin Malcuit e Nicolas Pépé sono amici, quasi fratelli direbbe il terzino azzurro. Bruno Satin, agente di quest'ultimo, ne ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “La storia di Malcuit poi cancellata con Pepè? Ci sono poco sui social perchè accadono più cose brutte che belle. Pepè è un amico di Malcuit e anche un buon giocatore, hanno giocato insieme al Lille ed hanno un legame importante.

AFFARE - Pepè al Napoli non è impossibile, ma c’è da convincere il ragazzo, poi tutto il resto il Napoli lo ha: un buon allenatore, la Champions, una buona squadra. Pepè ha un prezzo importante, ma 90 milioni di euro sono troppi, credo che il Lille lasci scegliere il ragazzo per poi trovare un accordo col club. Al Psg al momento non c’è spazio per Pepè anche perché non ci sono club che possono comprare Neymar.

RAZZISMO? - La fidanzata di Malcuit? Non le ho parlato, ma la situazione l’ha sistemata in fretta il club. I social sono fatti così e se non vuoi rischiare di essere offeso non devi esserci perché c’è gente cattiva che si nasconde e prova sempre a farti male. Sappiamo tutti che Napoli non è razzista, il primo che può dimostrarlo è Koulibaly con tutto ciò che gli è successo. Dispiace che stasera non giocherà la finale, il Senegal avrà un buco lì dietro”.