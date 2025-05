Corsa scudetto, turno favorevole per il Napoli? Il parere degli opinionisti Tmw Radio

Il Napoli, tornato capolista della Serie A, affronta il Lecce nel weekend. L'Inter invece potrebbe già pensare al ritorno della semifinale di Champions League contro il Barcellona a San Siro. Può questo quindi essere un turno favorevole ai partenopei? Così la pensano le voci di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Certo, la Champions ti da adrenalina in più, ma non puoi buttare un campionato alle ortiche in tre giornate. Non è un'attenuante la prestazione di Barcellona ma l'aggravante. Non puoi non fare un gol in tre partite. Vuol dire che sei una squadra forte ma non una forte e matura a un certo livello. Se sei una squadra fortissima non puoi passare in tre giornate da +3 a -3. Inzaghi ha risposto, non è un problema fisico. Perché allora non ha fatto un tiro in porta con la Roma e non segna da tre partite? Hai buttato alle ortiche uno scudetto non facendo gol in queste ultime partite".

Daniele Garbo: "Il vantaggio del Napoli è evidente, può anche pareggiare a Lecce e vincere quelle più semplici dopo, è avvantaggiata ormai".

Massimo Bonanni: "L'Inter credo che avrà una partita molto complicata, così come il Napoli, ma il Napoli avrà motivazioni diverse. Non vedo il Lecce che può rompere le scatole al Napoli. L'Inter purtroppo è una delusione, col Barcellona tira fuori una grandissima partita ma sarà molto difficile in campionato. La vedo complicata al momento".

Antonio Paganin: "Il Napoli è padrone del proprio destino. La sua qualità è quella di non avere la rosa dell'Inter ma di essere rimasta sempre lì attaccata ai nerazzurri. Sulla carta è un turno favorevole al Napoli, ma chi lotta per la salvezza adesso può essere difficile da affrontare. Mai dire mai, perché Lecce è sempre un campo ostico".

Simone Braglia: "Al 99,9% lo Scudetto è già del Napoli. Il Lecce è in lotta per la salvezza, ma può sempre servire un punto al Napoli. È l'Inter dietro ora. La vedo difficile per l'Inter che vinca tutte le partite che mancano".

Massimo Orlando: "Anche i giocatori dell'Inter pensano che al 75% lo Scudetto sia verso la strada di Napoli, ma ora il focus è sul ritorno col Barcellona e i 9 cambi sono giustificabili. L'Inter con 11-13 giocatori è da Champions e può vincere tutto, ma sulla rosa il prossimo anno andrà fatto qualcosa. Quando mancano Dumfries e Thuram è tutt'altra cosa. Difficile trovare altri con la loro qualità ma qualcosa va fatto per il prossimo anno".