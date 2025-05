Ag. Mazzocchi: "Lo scudetto un sogno dopo un percorso bellissimo. Lo racconterà..."

Marco Sommella, agente di Pasquale Mazzocchi, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lo scudetto del Napoli è un sogno per Pasquale e rappresenta il coronamento di un percorso bellissimo, vince uno scudetto nella sua città. Una cosa che pochi napoletani possono vantare. Anche la gente ha capito il valore di questa vittoria, l’unico napoletano in questa cavalcata. Un ragazzo cresciuto in un quartiere difficile, un auspicio per tutti i ragazzi. Arrivato a salire su quel pullman, non possono farlo in tanti. Potrà raccontarlo alla figlia.

De Bruyne se ha scelto il Napoli significa che questo club ha una dimensione internazionale. Conte è la punta dell’iceberg di uno staff di alto livello. Giocatori che hanno mille alternative, se scelgono Napoli vuol dire che crede nel progetto. Va dato fiducia al Napoli. Oggi Napoli è un punto d’arrivo per tanti grandi calciatori. Se restano tutti i tasselli al punto giusto potremmo rivivere giornate come quelle di lunedì. Perché non può puntare alla Champions League? Ricordiamoci che l’Inter è in finale ed in campionato il Napoli è arrivato sopra”.