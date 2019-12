Agostinelli: "ADL dovrebbe spiazzare tutti e dare sicurezza all'allenatore"

Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Tele A: "Per me non è un problema tecnico quello che sta accadendo. I problemi nascono da difficoltà nei rapporti, tra i giocatori e con l'allenatore. Qui c'è un problema diverso da quello dell'allenatore che sbaglia e si manda via. La società dovrebbe prendere in mano la situazione, ADL dovrebbe freddare questa situazione anche dicendo cose che non pensa. Dovrebbe spiazzare tutti e dare sicurezza all'allenatore anche se non lo pensa ed il ritiro forse è il peggio possibile".