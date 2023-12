Agostinelli: "Arrivo di Mazzarri tardivo, si era già capito che con Garcia non c'era serenità"

Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto al microfono di Radio Marte.

Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto al microfono di Radio Marte: "Ora potrebbe iniziare il campionato del Napoli, Mazzarri ha avuto un avvio difficile per via degli incroci con Real, Inter e Juve, ma nonostante i ko ha ridato fiducia alla squadra, certo peggio di prima era difficile farlo, Walter ha le capacità di far tornare in alto il Napoli. Certamente con il senno del poi possiamo dire che il suo arrivo è stato tardivo, non vedevo uno spogliatoio sereno con Garcia, c'erano crepe importanti soprattutto in una squadra che andava "presa" in maniera soft, invece l'approccio del francese è stato dannoso.

Walter ora ha il dovere, e sta lavorando per questo, di far tornare i singoli ai loro livelli. I giocatori decisivi hanno giocato finora al 50%, e ovviamente mi riferisco ad Osimhen e Kvara, con il dialogo e la ritrovata fiducia potranno fare la differenza per riportare il Napoli in Champions League. Peccato per lo scudetto, che al momento mi sembra impossibile da raggiungere, ma direi che il piazzamento tra le prime quattro sia il minimo sindacale per la formazione Campione d'Italia".