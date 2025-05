Ielpo esalta Meret: "L'unico portiere nella storia del Napoli che ha vinto due scudetti"

vedi letture

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Mario Ielpo, avvocato ed ex portiere di Lazio e Milan.

Avvocato, l’impresa l’ha fatta il Milan? Perché comunque è riuscito a riportare a casa Massimiliano Allegri, un ottimo allenatore che non ha bisogno di presentazioni…

“Sì, però prima del nome viene l’aspetto sportivo. Complimenti al Napoli per le imprese sul campo. Ora anche il Milan si sta muovendo in maniera razionale, non come quest’anno che è stato un po’ particolare, senza che si capisse bene il perché. Stavolta, invece, hanno puntato su un profilo sportivamente navigato. Speriamo solo che Allegri non sia, come dire… ‘fuso’. Lui è un mio amico, quindi parlo con affetto. L’unico dubbio che si può avere è che, dopo tanti anni, tante polemiche e tante pressioni, possa essere un po’ stanco. Ma altrimenti, è una garanzia.”



Allegri era anche uno dei nomi papabili per sostituire Conte. Le chiedo: come valuta questa decisione di Antonio Conte di restare al Napoli?

“Prima e dopo i festeggiamenti si parlava già di un possibile addio, e invece De Laurentiis è riuscito a convincerlo, probabilmente anche grazie a una comunicazione efficace, a un progetto chiaro e – forse – all’affetto della tifoseria. Le immagini viste sul lungomare di Napoli sono state davvero emozionanti. Io ho una parte della famiglia napoletana, quindi queste cose di Napoli mi toccano molto. Ho vissuto momenti bellissimi lì, anche se poi, per scelte personali, ho finito per allontanarmi un po’ da quelle radici. Ora che sto andando in pensione, sogno di andare a vivere in campagna, magari proprio in provincia di Napoli. Tornando alla domanda: sì, me l’aspettavo. L’ho anche detto in un’intervista subito dopo. A me sembrava che entrambi – Conte e De Laurentiis – volessero davvero continuare insieme. Se avessero voluto separarsi, si sarebbero comportati diversamente. Io ho avuto la sensazione che ci fosse la volontà di proseguire e di vincere ancora di più.”



La stagione è finita e non si è ancora parlato del rinnovo di Alex Meret, mentre è già arrivata la conferma di Conte. Secondo lei, il Napoli punterà su un altro portiere?

“Non lo so, e mi dispiacerebbe se dovesse andar via. Non capisco perché Meret debba sempre convincere qualcuno della sua bravura: ha sempre dimostrato di valere. Mi sembra che abbia tutte le carte in regola per restare a Napoli e per starci bene. Poi, certo, a volte certe dinamiche prendono una piega sbagliata e portano a separazioni inattese. Ma io lo terrei tutta la vita, anche perché – se non sbaglio – ha vinto due scudetti con il Napoli. È un dato importante, considerando che è l’unico portiere nella storia del club ad esserci riuscito. Quindi, ragazzi, tenete Meret: è bravo davvero.”