Conte, che attacco da Torino: "Qui non lo vogliamo più! Poi non venga a dirci che ama la Juve..."

vedi letture

Matteo Fantozzi, giornalista e opinionista televisivo di fede juventina, è intervenuto a TvPlay dopo la beffa subita dal club bianconero su Antonio Conte: "Antonio Conte non si deve presentare a Torino. Ha parlato con la Juventus. Senza la Juve non sarebbe arrivato a questo livello. Non venisse a dire tra due anni che ama la Juventus. Noi a Torino non lo vogliamo più. E la società si deve vergognare".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).