Agostinelli: "Non ha la forza di Lookman, ma Alisson può far male nell'uno contro uno"

vedi letture

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore ex Napoli ed ex calciatore, tra le tante, di Napoli ed Atalanta. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Mister, partiamo subito da questa sfida del Napoli contro il Genoa in trasferta, il Genoa, tra le squadre di metà-bassa classifica, è forse una di quelle che gioca il miglior calcio. Che insidie può nascondere questa gara al Napoli?

“Marassi è sempre un campo tosto. Soprattutto negli ultimi anni, il Genoa cerca sempre la salvezza e quindi la mette sulla bagarre, tante volte, come devono fare le squadre che lottano in quella zona di classifica. Oltretutto ha in rosa alcuni giocatori di qualità, se fai tirare dal limite Malinovskyi, ha un piede sinistro che conosciamo a livello mondiale. Ha poi attaccanti bravi, che possono mettere in difficoltà. Quindi ci vuole un Napoli tosto, il Napoli delle migliori occasioni può venire fuori con una vittoria, non c’è dubbio. Però in questo momento il Napoli deve pensare che non può più sbagliare.”

Sono arrivati due ragazzi al Napoli, Alisson Santos e Giovane, cosa si aspetta da entrambi?

“Alisson è un giocatore che nell’uno contro uno ti può far male. Non dico la forza di Lookman, però è così, è un ragazzo veloce e forte nell’uno contro uno. Arriva dallo Sporting Lisbona, quindi è uno che ti può creare superiorità numerica, ed è quello che serve in questo momento un po’ di più ad Antonio Conte. L’altro, Giovane, è simile, non uguale, ma è più seconda punta. Io lo vedo proprio come una seconda punta, uno che ha velocità e che parte da sinistra. Quindi sono due buonissimi acquisti. Devo dire che sono più che buoni acquisti. Oltretutto c’è la ripresa di Lukaku, che mi sembra possa essere il terzo acquisto, perché Conte non l’ha mai avuto davvero a disposizione. Quindi io credo che il Napoli recupererà i suoi elementi. Non può sbagliare, l’obiettivo del campionato, ormai, penso sia entrare in Champions League, non ci sono dubbi e lo deve fare per forza. Per quanto riguarda lo scudetto, aspetterei un paio di mesi per vedere se c’è un recupero, sennò è difficile.”

