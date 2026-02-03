Trevisani critica Conte: “L’anno scorso sulle tante partite dell’Inter disse ‘pedalate’!”

Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto nel corso di Fontana di Trevi, a Cronache di Spogliatoio, ha commentato lo sfogo di Antonio Conte post Napoli-Fiorentina: “Di Lorenzo si fa male non necessariamente per il numero di partite, ma farlo giocare tutte le partite… la gestione è centrale per me negli infortuni del Napoli. Già l’anno scorso il Napoli ha avuto infortuni come quello di Buongiorno forzando il rientro, Neres si affretta a tempo record e si fa male. 24 infortuni l’anno scorso senza Champions ed ora credo siamo già a 26 e si rischia un record.

Tutti hanno tanti partite e non tutti hanno così infortuni. Ma non è casualità anche se non vediamo gli allenamenti. Sono d’accordo con Conte che qualcosa va fatto sui calendari, ma lui questo discorso lo fa solo oggi che è uscito e non lotta per lo Scudetto. Non può fare le battaglie solo quando perde, o le fai sempre o non le fai mai. Se le fai non devono per giustificare il tuo fallimento. Sul concetto concordo ma non concordo sulla tempistica, l’anno scorso quando le tante partite di Champions le facevano gli altri diceva “ora pedalate”. Ed ora pedala lui e si fanno male tutti. L’anno scorso è stato bravo a vincere ma l’Inter perse anche per le tante partite”.