Marolda: “Al momento stagione da 5! Se il Napoli va in Champions è sufficiente”

Nel corso de 'Il Bello del Calcio' su Televomero, è intervenuto il giornalista Ciccio Marolda: “Con tutto l’affetto per gli altri mi sembra esagerato dare le responsabilità dell’infortunio di Di Lorenzo al suo movimento, è vero anche che Di Lorenzo era stanco e lo vedevamo in tutte le partite. E’ rimasto solo un giocatore che non si è infortunato, non lo dico per scaramanzia”.

Sulle parole di Conte: “E’ uno dei protagonisti di questo teatrino, i soldi sono tanti perchè ci sono tante partite, vai in Arabia a giocare, i club aumentano le entrate. Chivu ed altri tecnici hanno fatto tante sostituzioni, Conte non ha mai usato la panchina lunga”.

Sugli infortuni: “C’è sempre un altro responsabile, Conte non ha mai fatto autocritica e non ha mai chiarito le motivazioni di questi infortuni. Fare autocritica è un atto di coraggio, non c’è nulla di strano nel farlo. Credo che tra mercato sbagliato, mancato turnover ed allenamenti troppo duri in riferimento all’età dei giocatori, non ho mai sentito questo ma solo il campo non è buono o altro”.

Sulla stagione: “Al momento la stagione del Napoli è da 5, se arriva quarto o comunque va in Champions è da 6. Ha vinto solo una supercoppetta ed è uscito dalla Champions. Conte è bravissimo nella gestione tattica e nelle situazioni di campo, lui deve però fare questo e non il manager o interessarsi ad altre cose”.