Malfitano: “Troppi infortuni, Conte è responsabile al 70%! Non credo che ADL sia contento...”

Il giornalista Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Attenti a iper-valutare un calciatore che ancora deve dimostrare tutto. Vergara deve essere lasciato tranquillo, se i giornalisti cominciano a fare paragoni – come leggo – con Maradona o Kvaratskhelia, lo rovinano. Conte lo ha fatto crescere moltissimo: lavorare con un grande allenatore dà i suoi frutti ma si resti con i piedi per terra! Se un giocatore fa due gol, è un fenomeno; se sbaglia due partite, non serve a niente. Credo che la formazione non sarà rimaneggiata da Conte, soprattutto negli elementi che stanno rendendo di più, come Vergara. Con un solo impegno a settimana, possono essere confermati tutti. Giovane credo che lo vedremo, Conte lo utilizzerà così come Alisson.

Il tecnico darà loro lo spazio che riterrà opportuno. Anzi, a Giovane avrei dato più minuti nel match contro la Fiorentina. La risposta di Conte sul mercato del Napoli (“Sul mercato chiedete alla Società”) non mi è piaciuta, sembra una presa in giro. Bastava dire che volesse vederlo in allenamento, ma è chiaro che Conte non possa non conoscere il calciatore. Tra l’altro l’ha visto per mezz’ora personalmente durante il match di Champions tra Napoli e Sporting Lisbona ad ottobre. Il mio voto al mercato di gennaio non va oltre il 6. Si tratta di equilibrio, sarà il tempo ed il campo a dare risposte. Facciamo bene a dire che Conte sia responsabile del brutto mercato estivo, ma si pone poca attenzione a Manna, come se non ci fosse a Napoli un direttore sportivo che individua calciatori da acquistare.

L’unica cosa che rimprovero a Conte è la mancata spiegazione ed assunzione di responsabilità sul numero elevato di infortuni occorsi ai calciatori del Napoli quest’anno. Sia chiaro che non ho mai messo in discussione il valore dell’allenatore, ma penso che lui sia responsabile al 70% in quanto referente dell’area tecnica oltre che allenatore. Non credo proprio che De Laurentiis sia contento di quello che è accaduto finora. A fine anno sicuramente – a bocce ferme – si faranno delle valutazioni. Con quarto posto e Supercoppa, la stagione per me non sarebbe soddisfacente”.