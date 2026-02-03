Pastore: “Da Conte lamentele ad orologeria. L’anno scorso diceva il contrario…”

Il giornalista Giuseppe Pastore, nel corso di Fontana di Trevi a Cronache di Spogliatoio, tra i vari temi si è soffermato anche sulle dichiarazioni di Antonio Conte sui calendari: “Conte ha detto che lui allena per passione, ha dato una bella notizia al Napoli perché magari rinuncerà a qualche stipendio. Sono dichiarazioni retoriche e quindi dobbiamo rispondere con retoriche. Per fare meno partite quanto vi tagliereste lo stipendio? Sono lamentele ad orologeria, l’anno scorso Conte si lamentava perché senza coppe aveva una rosa più corta, ora si lamenta del contrario. Ad ottobre disse troppi giocatori nuovi. A novembre erano cotti a livello mentale ed i giocatori chiesero al tecnico di venirgli incontro.

C’è anche una gestione per non avere 40 infortuni. L’Inter è arrivata fino a luglio col mondiale: perché non ha questi infortuni e non è logorata? E’ anche un calcio diverso. Vergara? Fa rabbia averlo scoperto solo adesso. Ha l’entusiasmo e l’incoscienza della grande occasione che sta sfruttando. Vedremo se è a quel livello lì per restarci, la continuità a questi livelli è tutto. Mentale e fisica. Ora hanno preso altri giocatori ma visto quanto ci mette Conte ad inserirli giocherà ancora a lungo. Per il Napoli è una luce in questo momento”.