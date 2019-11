Albarella: "L'arbitro non deve fare il protagonista, è un giudice! La tecnologia non si ferma"

Eugenio Albarella, preparatore atletico, è intervenuto a Marte Sport Live: "Sono convinto che il Napoli farà una grande partita. Affronterà una squadra di livello e che in questo momento è avanti in classifica. Var? Gli arbitri vogliono ritrovare potere, ma l'arbitro è un giudice al servizio del gioco del calcio, non deve assolutamente essere un protagonista. La tecnologia non la si può fermare, così come l'evoluzione che va avanti. Oggi non si può pensare alla figura dell'arbitro come quella di qualche anno fa. Bisogna adattarsi".