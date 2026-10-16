Caso De Bruyne, Allegri: "Incomprensioni che capitano, ha già capito"
Cosa è accaduto tra De Bruyne e Allegri a Vila-Real? Ne ha parlato l'allenatore del Napoli Max Allegri intervenuto in conferenza alla vigilia della gara contro il Venezia di domani al Penzo.
E' infastidito da certi atteggiamenti plateali di De Bruyne?
"No, assolutamente, è stata una incomprensione in un momento anche particolare della partita, perché da 0-1 siamo passati 2-1, ma è finita lì, ne capitano e ne capiteranno di altri... è normale però che se ci capiamo subito è meglio. O io parlo inglese o lui italiano (ride, ndr), ma lui è intelligente ed ha capito".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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