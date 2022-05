Allegri: “Il bel gioco è un concetto astratto. Chi vince non potrà mai giocare male”

Il dibattito tra giochisti e risultatisti torna protagonista nell'intervista rilasciata da Massimiliano Allegri a Dazn, anticipata in ampia parte da Dazn

"Chi vince non potrà mai giocare male". Il dibattito tra giochisti e risultatisti torna protagonista nell'intervista rilasciata da Massimiliano Allegri a Dazn, anticipata in ampia parte da Dazn: "Anche chi gioca bene, perde e viene criticato perché non arriva il risultato. Quando sei in campo non c’è un metodo unico per vincere: bisogna avere giocatori molto bravi, metterli nelle giuste condizioni e dargli un’idea. La differenza è che quando alleni una grande squadra, l’obiettivo è arrivare a vincere. Tutti vogliamo giocare bene, ma è una parola astratta perché alla fine ci si ricorda della rovesciata fatta da Ronaldo qui a Torino, non di com’è venuta fuori l’azione. Poi dipende dalle caratteristiche del giocatore, ma soprattutto dal Dna della società, altro elemento che non puoi cambiare".