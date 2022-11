Allegri: "La Juve si ritrova a rincorrere, il Napoli sta facendo campionato straordinario"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby d'Italia con l'Inter, mister Massimiliano Allegri ha esaltato anche il cammino del Napoli

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby d'Italia con l'Inter, mister Massimiliano Allegri ha esaltato anche il cammino del Napoli di Spalletti primo in classifica a +8 sull'Atalanta: "La gara con l'Inter non è uno spareggio. Fa parte del campionato, poi avremo altre 25 partite. Noi siamo a rincorrere, con una squadra come il Napoli che sta facendo un campionato straordinarie", le dichiarazioni del tecnico della Juventus.