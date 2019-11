Alvino: "Col Genoa tra le gare più brutte, mi aspetto molto altro dal Milan in poi"

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "La gara col Genoa, tra le più brutte degli ultimi anni, serve da monito: così non si va da nessuna parte. Sembravano amici che si erano ritrovati per una partitella. Il Napoli deve ricordarsene: non è così che si onorano la maglia e i tifosi. Da Milano si deve cambiare registro, mi aspetto grinta, carattere, voglia di vincere e posizioni in campo ben definite".