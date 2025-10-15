Alvino: "Conte ha il polso della situazione, suggeritori in casa Napoli non sono ben accetti"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Teleclub Italia nel corso di ‘Dillo ad Alvino’ con il suo editoriale: "Il secondo step di campionato inizia proprio da Torino-Napoli. I nazionali del Napoli, quelli che giocano con il Belgio, con la Scozia e con la Danimarca, tornano in città on fire. Ha fatto gol De Bruyne, ha fatto gol McTominay, ha fatto gol naturalmente Hojlund. Spinazzola addirittura è diventato assistman perché ha fatto fare gol a Pio Espoisto. Insomma, le nazionali stavolta non ci danno motivo per un lamento. Antonio Conte, diciamo che al netto degli infortuni, sa che col Torino inizia questo secondo step del campionato. Sa che grazie ad una rosa costruita quest'estate il Napoli può far fronte agli infortuni, soprattutto per quanto riguarda difesa e centrocampo.

Sa meglio di chiunque altro che si può anche cambiare modulo a partire da Torino. Torino è il via di questo secondo step. 8 partite in poco più di 20 giorni. Un vero e proprio tour de force. Bisognerà avere idee chiare. Bisognerà avere anche il supporto dello staff medico che con dei attenti report dovrà anche consegnare a Conte il resoconto atleta per atleta sulla condizione per evitare qualche rischio in più. Però tutti i segnali sono positivi. Nessuno si deve agitare più di tanto. Antonio Conte ha il polso della situazione meglio di chiunque altro. E torno a ripetere, suggeritori non sono ben accetti in casa Napoli”.