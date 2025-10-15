Lega Serie A, De Siervo: "Primi nella lotta alla pirateria, ma piattaforme USA non collaborano"

vedi letture

Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Calcio Serie A, torna sul tema della pirateria. De Siervo, fa sapere la Lega in una nota stapa, è intervenuto questa mattina, in collegamento video, al convegno “Stop Piracy”, organizzato a Napoli dall’Agcom e dall’Università per gli Studi di Napoli Parthenope: “La necessità di proseguire con una strategia comune tra tutti gli attori coinvolti per contrastare la pirateria a livello locale e internazionale è emersa con forza nel meeting odierno, confermando quanto sia efficace una collaborazione sinergica tra privati e Istituzioni. Ringrazio la Guardia di Finanza e la Polizia Postale per il lavoro prezioso di indagine e di lotta alla pirateria perché, con le ultime operazioni, oltre ad arrestare i criminali che organizzavano i servizi pirata, ha comminato migliaia di multe a singoli utenti utilizzatori di servizi di streaming illegali.

È stato, inoltre, riconosciuto da parte di vari relatori anche internazionali come l'Italia abbia saputo per prima dotarsi di un prezioso strumento di lotta come Piracy Shield, che consente di bloccare in soli 3 minuti i siti illegali. Grazie alla proficua intesa tra Agcom e Lega Calcio Serie A, dalla sua attivazione la piattaforma ha registrato oltre 66.000 segnalazioni, con più di 12.500 IP identificati. È significativo sottolineare che nel corso degli ultimi 12 mesi nessun blocco si è rilevato errato, smentendo le critiche sul presunto malfunzionamento dello strumento.

Purtroppo tutti i relatori hanno sottolineato come alcuni importanti piattaforme americane non stiano collaborando adducendo fantomatiche criticità tecniche, mentre operatori come Google abbiano dimostrato il contrario. Il nostro auspicio è che la battaglia alla pirateria, che oggi vede universalmente riconosciuta la pericolosità per il sistema audiovisivo nel suo complesso, possa compiere un ulteriore salto di qualità”.