Alvino contro Sconcerti: "Scrive che il Napoli è il top e gli dedica poche righe alla fine..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, con un tweet al veleno si è scagliato contro il racconto del trionfo del Napoli in Champions League fatto da Mario Sconcerti sul Corriere della Sera: "Sul Corriere della Sera va di moda l’anti giornalismo. Per Sconcerti il Napoli rappresenta la parte migliore del nostro calcio e proprio per questo merita solo poche righe nel finale dell’articolo. Sconcert…ante!".