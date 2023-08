Alvino: “Domani scampolo di gara per Osimhen, nella decisione c’entra l’amore dei tifosi”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato dell'ipotetica formazione del Napoli che domani affronterà l'Augsburg in amichevole a Castel di Sangro.



Il giornalista Carlo Alvino ha parlato dell'ipotetica formazione del Napoli che domani affronterà l'Augsburg in amichevole a Castel di Sangro: "Domani contro l’Augsburg mi aspetto uno scampolo di gara da parte di Osimhen. Giocherà molto la voglia del calciatore di regalare un po’ di gioia a questi tifosi. E’ diventato il beniamino e il calciatore più amato della piazza napoletana. Al posto del nigeriano partirà il Cholito titolare. Vedo un Lozano in forma, vitalizzato dalla scadenza del mercato americano. Nell’idea di Garcia c’è quella di dare spazio a Raspadori, quindi lo vedremo in campo domani”.