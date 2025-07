Cremonese, Vandeputte: "Sfida al Napoli speciale, Lukaku e De Bruyne idoli!"

Jari Vandeputte, jolly offensivo della Cremonese, sta per cominciare il suo primo anno in Serie A e a La Gazzetta dello Sport ha spiegato di sentirsi pronto: "Sono convinto di avere le qualità per fare bene, per poterci stare. La inseguo da 8 anni, da quando sono arrivato in Italia. Mi sto preparando con umiltà, ma pure con una grande convinzione. L'obiettivo immediato è quello di ritagliarmi più minuti possibili, quello a lungo termine è conquistare una salvezza a cui tutti crediamo. E poi, lasciatemi dire, voglio anche godermela, parliamo di uno dei tornei più importanti del mondo".

Quando guardava la Serie A, a cosa pensava?

"Volevo arrivarci per sfidare sul campo il mio idolo assoluto, Dries Mertens, ma non è stato possibile. Ora il Napoli ha Lukaku e De Bruyne e non nascondo che per me quella sarà una sfida speciale. Non vedo l'ora. Li ho sempre seguiti: europei, mondiali. Per me sono punti di riferimento".

De Bruyne è il massimo per uno come lei.

"Sì, lo è. Parliamo di un giocatore fortissimo, completo. Tra l'altro è un assist-man incredibile. L'ho sempre osservato quando era al Manchester City, per me è un modello".