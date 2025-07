Iezzo: “Milinkovic-Savic dovrà impegnarsi molto per rubare il posto a Meret”

vedi letture

Gennaro Iezzo, allenatore ed ex portiere del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Milinkovic-Savic dovrà impegnarsi molto per scalzare il posto a Meret, anche se poi credo che per un secondo portiere non si spendono 22 milioni. Forse la società ha pensato anche al futuro ingaggiando Milinkovic-Savic. Il serbo cercherà di rubare il posto al collega. Dobbiamo essere felici del fatto che il Napoli abbia due portieri di altissimo livello”.