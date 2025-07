L’esperto di Bundesliga: “Nusa ha caratteristiche simili a Ndoye, ma il Lipsia spara alto"

“Nusa ha diverse caratteristiche simili a Ndoye: se è quello il tipo di calciatore che il Napoli cerca, di certo è il profilo più giusto rispetto ad esterni alla Grealish o alla Sterling, che sono molto più offensivi. Nusa è un 2005 e si può lavorare ancora molto su di lui sui concetti difensivi. In A Lipsia – ha detto il giornalista della Gazzetta dello Sport esperto di calcio tedesco Giorgio Dusi a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - ha giocato spesso da esterno offensivo ma anche da quinto a tutta fascia, anche se farlo in Germania è molto diverso che farlo in Italia, perché in Bundesliga si bada molto di più alla velocità e al gioco offensivo che alla tattica, almeno rispetto alla serie A.

Ha avuto una stagione complicata con il Lipsia, con allenatori esonerati ed obiettivi mancati, questo va considerato nella valutazione del rendimento del ragazzo di quest’anno. In chiave Napoli è insomma, dal mio punto di vista, un profilo che potrebbe fare molto bene. Piuttosto l’eventuale trattativa per acquistarlo dal Lipsia si presenta molto difficile, innanzitutto perché il Lipsia non ha bisogno di cedere avendo il bilancio sano come tutte le squadre tedesche. Ma anche perché sta già incassando vari milioni dalle cessioni di Xavi Simons al Chelsea e di Sesko. Di certo la valutazione di Nusa è alta”.