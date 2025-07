Alvino: "Esterno? Ora il Napoli prende tempo. Non si fa tirare giacca da nessuno"

"Ora il Napoli, nella frenesia del mercato, prende tempo". Lo dice il giornalista Carlo Alvino a Tele Club Italia dopo la notizia dell'accordo tra Bologna e Nottingham Forest per Dan Ndoye: "Le operazioni più importanti le ha portate a casa su indicazione dello staff tecnico. Il Napoli ha lavorato benissimo, c'è da ultimare la rosa con una qualità maggiore secondo quella che è la strategia del Napoli che non si fa tirare la giacca da nessuno. Il Napoli non partecipa ad aste. Forte di una posizione economica vantaggiosa costruita legalmente nel corso degli anni senza artifizi contabili, attende il momento giusto per sferrare il colpo. E quindi in questo momento c'è da prendere tempo, c'è da tranquillizzarsi".

Ndoye, anni 24, è cresciuto molto in questa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan. Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezzava le sue doti atletiche e tecniche. Aveva segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Era andato in gol anche lo scorso anno al Maradona. Alla fine la sua scelta è ricaduta sulla Premier e sul Nottingham Forest che ha offerto di più sia al giocatore che al Bologna. Il Napoli adesso guarda altrove per l'arrivo dell'esterno.