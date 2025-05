Alvino: "Ha fatto rumore un mancato complimento per lo scudetto"

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Sono tifoso del Napoli, ma avrei un piacere immenso se ad alzare la Coppa sarà il PSG. Mai e poi mai un tifoso napoletano vorrà vedere festeggiare una tifoseria razzista, che inneggia all’eruzione del Vesuvio per lo sterminio di un popolo.

Sarei felice se vincesse il PSG. Tifare per le italiane in Europa? Sì, tiferò per un italiano che si chiama Gigio Donnarumma. La cosa più bella del bus scoperto, oltre ai campioni d’Italia, sono i tifosi intorno alla squadra. Ha fatto rumore un mancato complimento da parte di un cittadino onorario come Luciano Spalletti".