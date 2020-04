Alvino: "Ipotesi porte chiuse o campi neutri sono in piedi, il Napoli è ottimista"

Carlo Alvino, giornalista di TvLuna e Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sulla ripresa del calcio nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Napoli ha una visione ottimistica per l'uscita dall'emergenza e mi fa piacere che si sia iscritto a questo partito. L'ipotesi di tornare a giocare a porte chiuse, in zone dove il virus e i contagiati non destano preoccupazioni, è un'ipotesi che secondo me è in piedi. Io immagino la ripresa del campionato con Verona-Napoli in un campo neutro. Per prima cosa si pensa alla memoria delle persone che ci hanno lasciato, alla comunità scientifica. Man bisogna pensare anche ad un domani e quindi alla ripresa del calcio".