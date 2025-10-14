Inter, Mkhitaryan: "Roma e Napoli esami per capire dove possiamo arrivare"

Henrik Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, a margine della presentazione della sua biografia “La mia vita sempre al centro”, presso la libreria Mondadori in Piazza Duomo a Milano ha parlato alla stampa presente: "A livello di rosa questa Inter è più forte di quella dell'anno scorso? E' ancora presto per dirlo, bisogna giocare fino alla fine e poi vedremo la classifica. Abbiamo una rosa competitiva, tutti possono dare tanto e aiutare i compagni".

Cosa è l'Inter per te? Quanto desideri una rivincita dopo la serata col PSG? "L'Inter sarà la mia ultima squadra, rispondo così, venendo qua a 33 anni non era facile adattarsi in un posto con tanti campioni, ho fatto del mio meglio per aiutare la squadra e i miei compagni. Ovviamente c'è una grande voglia di rivincita, verso noi stessi, per poter di nuovo vincere qualcosa quest'anno".

Prossime gare contro Roma e Napoli, può essere la settimana che cambia le prospettive di stagione? "Siamo molto contenti di poter giocare queste due gare di fila, perché ogni giocatore sogna di giocare grandi partite, saranno un esame per poter capire dove possiamo arrivare".

C'è già una decisione sul tuo futuro? "Come ho detto, io faccio il massimo e alla fine della stagione valuteremo e vedremo se sarò ancora capace di dare qualcosa a questa squadra. Se potrò, giocherò un altro anno o altri due anni, altrimenti mi ritirerò senza rimpianti perché avrò 37 anni e ho giocato tanto".