Belgio, Garcia ringrazia De Bruyne: "Ha fatto una cosa non facile"
Oggi alle 22:30Le Interviste
di Antonio Noto

Dopo la vittoria contro il Galles, Rudi Garcia, ct del Belgio, ha parlato ai ai microfoni di HLN BE del centrocampista della nazionale belga e del Napoli Kevin De Bruyne: "Quando siamo passati in vantaggio, sapevamo che avremmo avuto delle occasioni da sfruttare. Un ringraziamento anche a Kevin De Bruyne: non è mai facile segnare due rigori nella stessa partita. Ora ci prepareremo per novembre.

Kevin De Bruyne ha ceduto la fascia a Courtois quando è uscito? È stato Thibaut Courtois o Thomas Meunier a prenderla, dato che fanno anche loro parte del mio gruppo di leader. Kevin ha scelto bene".