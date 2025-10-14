Fabbroni: "Conte ritrova dei nazionali cresciuti, gli azzurri tornano dopo belle prestazioni"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Mi aspetto un Napoli bello alla ripresa. Le prestazioni dei giocatori singoli nelle varie nazionali sono decisamente buone. Da De Bruyne a Hojlund, passando per il ritorno al gol di McTominay. Importante il rientro di Spinazzola in nazionale: sono giocatori in crescita, e ci metto anche Gilmour che mi sembra un giocatore in crescita.

Penso sia sempre importante per questi nazionali vincere le partite. Il quadro mi sembra sorridente e l’opera va conclusa con una prestazione importante in casa del Torino. Playoff per l’Italia? Sono il minimo sindacale. Ricordiamo che la Norvegia ci ha asfaltato, anche per demeriti dell’Italia”.