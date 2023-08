Alvino: "Narrazione sbagliata su Osimhen, per il contratto non c'è urgenza di rinnovo!"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal'.

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal': "Come non potrebbe essere sereno il presidente che detiene il cartellino di uno dei centravanti più forti al mondo con un contratto fino a giugno 2025? Osimhen non è a scadenza, non è che può liberarsi a gennaio. Questa narrazione di un'urgenza per il rinnovo è sbagliata, il tempo c'è. Al massimo se non ci sarà rinnovo e De Laurentiis non dovesse aprire alla cessione anche a 200 milioni, resta il contratto in essere.

Le parti non sono mai andate allo scontro, c'è la volontà di andare avanti. Il rinnovo serve per avere una forza contrattuale diversa, ma se ciò non dovesse accadere nessuno si fascia la testa perché Osimhen è un giocatore del Napoli e l'anno prossimo sarà azzurro, né lui né la famiglia vogliono lasciare Napoli".