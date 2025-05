Tosto: "Inter seconda e non è roba da poco. Il Napoli sa come concludere l'anno"

Vittorio Tosto, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli arriva forte alle ultime due, non dimentichiamoci da dov’è partito. Chiunque avrebbe messo la firma per trovarsi con un punto di vantaggio sull’Inter a due giornate dal termine. Il Napoli deve completare l’opera ed ha la forza per battere il Parma così come ha fatto in altre circostanze.

Non vi fate prendere dalla fretta, il Napoli viaggia forte e sa come completare il percorso. L’Inter è sotto e non è roba da poco. Il Parma è una squadra difficile da analizzare, compie grandi prestazioni e poi crolla. Se il Parma ha spazi allora va a nozze coi giovani che ha”.