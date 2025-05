Garcia svela: "Clima avvelenato a Lione, impossibile restare. Juninho voleva il mio posto"

Rudi Garcia è tornato sotto i riflettori con il suo nuovo incarico alla guida della nazionale belga, rilanciando la propria carriera dopo l’amaro epilogo della breve esperienza a Napoli. In un'intervista recente, il tecnico francese non ha risparmiato critiche, facendo capire di non aver digerito del tutto il trattamento ricevuto in Italia, dove è stato esonerato dopo appena tre mesi da Aurelio De Laurentiis.

Garcia, oggi 61enne, ha preferito non soffermarsi troppo sull’episodio napoletano, ma ha sottolineato con fierezza i risultati ottenuti in patria: Campione di Francia con il Lille nel 2011 (doppietta campionato-coppa); Finalista di Europa League con il Marsiglia nel 2018; Semifinalista di Champions League con il Lione nel 2020, eliminando tra l’altro la Juventus e il Manchester City. Nonostante le sue buone annate in Francia, Garcia ha confessato un rimpianto importante: non essere riuscito a imporsi a lungo termine all’Olympique Lione, a causa dei rapporti complicati con Juninho, ex direttore sportivo del club. Il tecnico ha parlato di “un clima difficile” e ha lasciato intendere che le divergenze gestionali abbiano ostacolato il progetto tecnico.

Lo ha affermato lo stesso Rudi Garcia: "Cosa rispondo a chi dice che ce la faccio solo nella prima stagione in un club? A Lille sono diventato campione al terzo anno. Alla Roma sono arrivato secondo per due stagioni di fila. Al Marsiglia sono arrivato in finale di Europa League circa diciotto mesi dopo il mio arrivo. Recentemente ho incontrato Roberto De Zerbi, mi ha detto: 'Wow! Hai fatto tre stagioni all’OM'. A Lione avrei voluto restarci per tutta la mia carriera (in carica dal 2019 al 2021, ndr), ma non era più possibile in un clima avvelenato con un direttore sportivo che voleva il mio posto (Juninho, ndr). Quindi, mi si fa un processo ingiusto. Con un minimo di obiettività, questa reputazione non regge ai fatti. Cos’altro dire?", le parole riprese da FootMercato.