Alvino: "Nessuno può salvare la Juve sugli stipendi, andrà in B! Il -15 per ora è un regalo"

Nel corso di Terzo tempo su Tele A, il giornalista Carlo Alvino è stato interrogato anche sul futuro della Juventus

Per gli stipendi non può che concludersi con la retrocessione in B e Ceferin non aspetta altro e anche l'Uefa poi punirà la Juventus. Sarà un'ecatombe, altro che ottimismo di facciata! Il calcio italiano è un bivio, se dopo 14mila pagine applica la giustizia o si fa ridere dietro. Fa sorridere l'appiglio del tempo massimo...".