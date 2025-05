Rivieccio: "Niente calcoli sull'Inter, il Napoli deve solo vincere con Parma e Cagliari"

"Il pari col Genoa lascia qualche dubbio, ma il destino è nelle mani del Napoli. Vietato pensare all'Inter: servono sei punti contro Parma e Cagliari". Questo il pensiero del comico Gino Rivieccio, intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Siamo ancora frastornati per il pareggio contro il Genoa, emotivamente la situazione è peggiorata dalla vittoria del Venezia contro la Fiorentina, che mette il Parma nella necessità di fare punti, quindi il mezzo passo falso contro la squadra di Vieira diventa ancor più pesante in ottica Parma. Non dobbiamo pensare all'Inter ma solo a noi stessi e al Parma che sarà molto agguerrito e non farà accomodare nessuno. Il punto contro il Genoa è comunque importante ma è anche un punto interrogativo per i prossimi due turni di campionato che il Napoli è costretto a vincere.

Questo campionato è indecifrabile. Ciò che sconforta della prova col Genoa è che il Napoli si sia fatto rimontare due volte. Inoltre in questa stagione non ho quasi mai visto un Napoli capace di imporsi e fare la partita per 90'. Si è sofferto spesso, e se non si chiude la partita contro il Genoa e si lascia spazio all'avversario poi succede di perdere punti importanti. Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Inoltre a complicare il percorso del Napoli ci sono stati e ci sono i tanti infortuni, come quello di Lobotka che tiene tutti col fiato sospeso. Conte ora dovrà chiarirsi le idee sul modulo da adottare in queste ultime due partite decisive, ma è bravissimo a caricare i suoi. Il Napoli spesso è sembrato condizionato dall'idea di vincere, si rischia di compromettere una stagione che resta esaltante ma ad un gradino dal traguardo è vietato mollare, sarebbe assurdo. Niente calcoli, niente Inter, niente Lazio: il Napoli deve pensare solo a sé stesso, al Parma e al Cagliari: il destino è ancora nelle mani degli azzurri".