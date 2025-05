Fedele: “Il Napoli vincerà lo stesso lo Scudetto! Conte? Fossi in lui andrei via”

vedi letture

L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Il Napoli deve dare tutto quello che ha, se ce l’ha ancora. La verità è che il Napoli è in riserva da dieci partite e non c’è il distributore. Abbiamo giocato contro quattro 2004 del Genoa. Il Napoli ha sofferto contro squadre che hanno 40 punti in meno. Quando hai problemi con Venezia, Monza, Genoa ed altre, c'è qualcosa che non va. Manca la benzina. Il Napoli, tuttavia, penso che vincerà lo scudetto per meriti grandissimi che ha avuto nel girone di andata e per demeriti dell’Inter nel girone di ritorno.

Può darsi che non sia necessario vincere a Parma. In ogni caso, se fossi in Conte, a fine campionato saluterei tutti e me ne andrei. Sul gol del 2-2 Billing ha disturbato Olivera, saltando a vuoto di testa, ma per me il principale responsabile è Olivera: ha l’avversario vicino, non deve far toccare la palla a chi attacca. Avrebbe dovuto ostacolarlo, anche a costo di mantenerlo per le ‘mutande’! Una volta si metteva il piede su quello dell'attaccante, o il gomito nel fianco, ma adesso non lo fa quasi più nessuno e chi agisce così viene definito un difensore all'antica.

Errori anche di Meret sui due gol del Genoa? Un conto è una parabola discendente, l'altro è un cross più o meno teso: il cross del Genoa non era lento, ma a parabola. Il grande errore, ripeto, è di Olivera, che non tiene l'avversario come potrebbe e dovrebbe fare un vero marcatore. Al massimo, è un concorso di colpe. Raspadori ha fatto un grande gol, da attaccante vero. Se lo togli e metti un centrocampista come Billing, vuol dire che ti vuoi chiudere per provare a non perdere. C'è stata una marcatura asfissiante a uomo su Lobotka o Gilmour: il regista di Conte è stato subito attaccato”.