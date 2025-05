Infortunio Lobotka, Trombetti: “Conte spieghi perché l’ha mandato in campo!”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio – Terzo Tempo, è intervenuto il professor Guido Trombetti con il suo editoriale: “Il Napoli ha perso l’occasione ma si è giocato il bonus pareggio. Peccato, perché si poteva tenere dietro l’Inter a tre punti. Ma è possibile fare un pareggio e vincere due partite e portare a casa il risultato. Quella col Genoa è stata una partita strana e sfortunata allo stesso tempo.

Mi dispiace per l’infortunio di Lobotka, vorrei capire come mai è stato mandato in campo e Conte dovrebbe spiegarlo. Ora il Napoli deve vincere le prossime due partite, ma la domanda è se questa squadra è in grado di vincerle. C’è un Napoli distratto e poco attento: una versione che non è quella che serve per vincere lo scudetto. Forse per Conte è stata una giornata no, anche se resta un allenatore straordinario che sa come arrivare all’obiettivo finale”.