Alvino: “Scudetto? Non avrei scommesso un centesimo! Dai cori scherno di Verona..."

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "Se a luglio qualcuno mi avesse detto che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto come avrei risposto? Con un pernacchio eduardiano, che non è volgare ma dice tutto. Non ci avrei scommesso un centesimo, mi sarei speso per un Napoli in lotta fino all’ultimo per il quarto posto che significa Champions League. Già pensare al terzo o secondo posto per me era inimmaginabile, figuriamoci adesso che a tre partite dalla fine sei primo con tre punti di vantaggio sulla seconda. Resto dell’idea che i miracoli li fanno i santi ma quello che sta facendo Antonio Conte, che se va come deve andare, se non è un miracolo, come ha detto lui è un prodigio. E’ un qualcosa di prodigioso quello che ha fatto, perché nessuno deve dimenticare dove siamo finiti l’anno scorso e di come abbiamo iniziato questa stagione. Perché quel 3-0 con i tifosi del Verona che cantavano i cori di scherno: ‘Vincerete il tricolore’, che invece possono essere stati dei buoni profeti. Pensate che lavoro straordinario e prodigioso sta facendo Conte e continuerà a fare, perché il traguardo anche se siamo alla fine non è stato ancora tagliato. Quindi tutti con i piedi per terra e tutti sul pezzo.

Il merito più grande è di Conte? Il merito è di chi va in campo, questi ragazzi sono stati bravi a recepire i suoi ordini. E’ un tutt’uno, dalla scelta miracolosa di De Laurentiis di portare in panchina Conte, il lavoro prodigioso dell’allenatore e la bravura di questi ragazzi che con abnegazione, grande spirito di sacrificio e appartenenza, che l’anno scorso si era completamente smarrito, stanno portando avanti questo sogno straordinario”.