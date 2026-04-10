Santos svela un retroscena: "Stancante il viaggio, ma arrivare a Napoli ripaga tutto"

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Un percorso fatto di emozioni, sacrifici e sogni realizzati: Alisson Santos si racconta nel secondo episodio di “Small Talk”, format dei canali ufficiali del Napoli: “Sono cresciuto guardando Neymar e Ronaldinho, cercando di imparare da loro e di portare in campo la stessa felicità nel giocare”.

Poi il retroscena sull’arrivo: “È stato un viaggio lungo e stancante, tra partite e scali, ma arrivare al Napoli è qualcosa che ripaga tutto”. Infine parole al miele per città e tifosi: “Mi hanno accolto alla grande, Napoli è calda come il Brasile. Dopo poco mi sentivo già a casa”.