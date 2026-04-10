Fiore: “Il Napoli ora non ha pressione, anzi può metterla. Ma occhio al Parma”

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Fiore ha evidenziato come vincere a Parma sia sempre complicato, definendo la squadra emiliana “scorbutica” e difficile da affrontare.

Durante la trasmissione 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Stefano Fiore, ex centrocampista del Parma e della Nazionale: “Il Napoli è in una situazione comoda, nel senso che ha recuperato i giocatori che purtroppo nella fase topica della stagione gli ha impedito di competere alla pari con l’Inter e il Milan. E ora però non ha pressione, anzi la pressione potrebbe metterla”.

Quali difficoltà presenta il Parma?

Fiore ha evidenziato come vincere a Parma sia sempre complicato, definendo la squadra emiliana “scorbutica” e difficile da affrontare. Nonostante ciò, il Napoli potrebbe approfittare della rosa al completo e della ritrovata serenità per mettere pressione alle rivali, in particolare all’Inter.

Come vengono utilizzati De Bruyne e McTominay?

“De Bruyne è più adatto rispetto a McTominay, ma poi sono giocatori che la posizione se la cercano e la trovano. Sono due centrocampisti soprattutto offensivi che sanno trovare gli spazi giusti, quindi Conte fa bene a tenerli a ridosso dell’area di rigore.”

Cosa pensa del possibile ritorno di Conte in Nazionale?

Fiore si è mostrato entusiasta all’idea di rivedere Antonio Conte come commissario tecnico, affermando: “Come fa a non piacerti Antonio in nazionale? Antonio sta bene ovunque”.

Quali sono le difficoltà del ruolo di commissario tecnico?

Fiore ha però sottolineato che si tratta di un incarico complesso: “L’allenatore della nazionale alla fine non è un allenatore, secondo me, ma è un selezionatore e bisogna capire quanto Antonio avrà voglia di non allenare quotidianamente e di accettare una sfida che si preannuncia molto complicata”.