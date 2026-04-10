Sorrentino: "-4 Napoli può condizionare l'Inter. Lautaro fatto rientrare troppo presto, erano in crisi"

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"Conoscendo mister Conte, insisterà perché i giocatori devono fare 21 punti a prescindere".

Stefano Sorrentino, ex portiere, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli', trasmissione in onda su Televomero: “Tutto è possibile, però l’Inter ha vinto contro la Roma e i tre punti le hanno dato un po’ di respiro. La vittoria del Napoli a Parma metterebbe pressione all’Inter. I giocatori non è vero che non guardano i risultati delle altre. I nerazzurri comunque devono giocare contro il Como senza Lautaro Martinez, che secondo me lo hanno fatto rientrare troppo presto, perché la partita con la Roma era troppo importante e la squadra era in crisi. Da ex calciatore sapere che dietro corrono e sono eventualmente a -4 condiziona parecchio. Con il Como sembra di vedere un po’ l’Atalanta di Gasperini degli anni scorsi. Cambiano spesso interpreti e non danno punti di riferimento. È una squadra bella, particolare e imprevedibile. Si giocano tanto e vincendo danno uno strappo a chi c’è dietro. Conoscendo mister Conte, insisterà perché i giocatori devono fare 21 punti a prescindere. Non sarebbe nemmeno contento se ne facessero 19 e gli avversari le vincessero tutte.

Fab Four? Alzano il livello anche dei compagni, già a partire dagli allenamenti per poi riversare i miglioramenti in partita. Faccio un esempio, si vedeva che Giaccherini quando venne al Chievo aveva una mentalità diversa rispetto a noi, che lottavamo per la salvezza, visto che aveva vissuto spogliatoi importanti come quelli di Juventus e Napoli. De Bruyne è un grande campione. Si è presentato in ritiro non proprio in gran forma, poi al rientro dall’infortunio era smagliante. Lo si è visto già contro il Torino quando correva e pressava tutti gli avversari. Questa mentalità fa capire perché ha alzato tutti quei trofei.

Conte è l’unico che può far qualcosa con la Nazionale italiana. C’è stato ed è andato via, perché è uno di quelli che non si piega. O a Coverciano cambiano anche le fondamenta e quindi Conte ci va, oppure ci abitueremo di nuovo al solito calcio italiano.

Penso che Lukaku se tornasse per le ultime giornate il Napoli avrebbe bisogno, penso che Conte lo utilizzerebbe per arrivare all’obiettivo. Credo non si sia comportato bene. Ma mi hanno toccato molto le parole di Spinazzola dell’altra sera, se prende le difese del ragazzo e parla a cuore aperto, significa che comunque Lukaku è una persona ben voluta dallo spogliatoio”.