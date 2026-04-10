Fava sicuro: "Davis arma per l'Udinese, è più forte di Lucca un anno fa"

vedi letture

"Se Davis confermerà il suo rendimento recente, l'Udinese potrebbe trarre una spinta poderosa, per fare male al Milan".

L'ex attaccante dell'Udinese Dino Fava è stato intervistato da Il Gazzettino del Friuli Venezia Giulia, in vista della partita del fine settimana tra i friulani e il Milan: "Quella di Runjaic è un'Udinese ben attrezzata, lo dico da tempo e ora sta facendo vedere il suo vero volto. Credo che prima non credessero fino in fondo nelle loro possibilità, per questo sono stati così discontinui. Hanno perso gare alle loro portata, ma la classifica è comunque buona, intendiamoci. E possono chiudere a sinistra".

Prosegue quindi Fava: "Le prestazioni dell'Udinese con Genoa e Como sono state buone, a dimostrazione che la squadra vive un momento felice. Del Milan invece non si può dire altrettanto. Contro il Napoli i rossoneri non mi sono piaciuti per niente, troppi errori e i partenopei hanno vinto con pieno merito. Una sconfitta pesante, che probabilmente estromette il Milan dalla lotta Scudetto. All'Udinese servirà coraggio, oltretutto non ha nulla da perdere. Quasi ha le condizioni ideali per ripetere la prestazione fornita contro il Como".

In conclusione, Fava fa anche il nome di un interprete dell'Udinese che apprezza particolarmente: "Se Davis confermerà il suo rendimento recente, l'Udinese potrebbe trarre una spinta poderosa, per fare male al Milan. Mi piace tanto questo giocatore, sicuramente è più forte di Lucca un anno fa. Arma potente, per l'Udinese".