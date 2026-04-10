Fabbroni: "In estate due cessioni probabili. Attacco? Meglio puntare sulle ali"

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"Per l'attacco serve qualcuno che segni con regolarità? Servirebbero tanti soldi, il Napoli oggi ha Hojlund".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Penso che il Napoli per l'anno prossimo debba migliorare il centrocampo, anche in vista delle cessioni probabili di Lobotka e Anguissa. Per l'attacco serve qualcuno che segni con regolarità? Servirebbero tanti soldi, il Napoli oggi ha Hojlund. Non farei questo mega investimento in questa fase. Molto meglio puntare su ali importanti, che possano rientrare ed essere micidiali. I grandi club hanno grandi esterni. Il Napoli deve recuperare i 35 milioni spesi per Lucca. A cui aggiungi i 15 milioni per riscattare Alisson e i 60 per riscattare Hojlund. Anche Elmas, se dovesse restare Conte, penso che resti. Dovesse cambiare guida tecnica, magari possono cambiare le scelte.

Beukema? L'investimento è stato importante. Se giochi in un modo più vicino del Bologna dell'anno scorso, forse ritrovi Beukema. Il reparto difensivo ha giocatori avanzati d'età.

Bisogna capire Marianucci: sarà un rinforzo per l'anno prossimo? E poi Buongiorno penso che nelle ultime prestazioni è stato più convincente, probabilmente qualche fattore di contorno avrà influito sulle sue prestazioni. Il Napoli si ritrova con un bilancio di -22 milioni. Conoscendo De Laurentiis qualche conto se l'è fatto. Il Presidente non è dalla parte dell'allenatore che chiederà un importante sborso economico. Vero che il Napoli entrerà in Champions, ma ci sono molte incertezze.

Giovane? Penso che i discorsi sul suo futuro sono prematuri. Ci sono sette partite in cui giocherà da vice-Hojlund e giocherà sicuramente. La valutazione è appena iniziata. Magari il giocatore sarà intelligente. Rispetto a Raspadori è molto più giovane.

Spalletti rinnova con la Juve? Il club ha fatto bene. Con lui devi avere un progetto e immaginare una Juventus che inizia la stagione pensata con Spalletti, sarà molto differente. Non ha ancora conquistato la Champions, ma evidentemente la Juventus ha fatto questo tipo di scelta".